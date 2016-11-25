بعد خطوبته مراد يلدريم يضع حداً لتجاوزات معجباته العربيات

قدمت الممثلة التركية مريم أوزرلي التهنئة لزميلها الممثل التركي مراد يلدريم الذي شاركته بطولة مسلسل "ملكة الليل"، المعروف عربياً باسم "عطر الأمس"، بعد خطوبته من ملكة الجمال المغرب السابقة إيمان الباني.

فقد كتبت مريم لمراد تهنئة عبر حساباتها الخاصّة على السوشال ميديا قالت فيها "مرادي تمنياتي لك بالسعادة"، وبذلك تكون مريم أوزرلي أول ممثلة تركية تهنىء مراد يلدريم.

وكانت قصة الحب الجديدة بين مراد يلدريم وإيمان الباني قد كُشفت عبر تبادلهما الرسائل والعبارات الودية الدافئة التي صرحا فيها علناً عن حبهما، ثم أعلناه رسمياً عبر طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدها رسمياً لمراد عبر تطبيق "فايس تايم".

وقد حضرت إيمان الباني إلى أضنة من لندن بمفردها لتقابل مراد يلدريم وعائلته، ثم لحق والداها وشقيقتها الصغرى فدوى بها، حيث اصطحبهم مراد في جولة سياحية في تركيا.

وقد قام الخطيبان بنشر صورة رسمية لهما من حفل خطوبتهما على "إنستغرام"، وقام بعدها مراد بحذف كافة التعليقات السلبية التي وجهتها معجباته العربيات لخطيبته إيمان الباني بعد تخطيهن حدود التهذيب بنفسه، حيث لوحظ عند إعلانهما علاقتهما في السوشيال ميديا ترحيب المعجبات التركيات بالعلاقة ورفض الكثير من معجباته العربيات لها بصورة مثيرة فيها تعدٍ على حرية وخصوصية مراد يلدريم.

ماذا أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العروسين؟

وقد فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العروسين بإرساله نسخة من القرآن كريم لهما كهدية لهما بمناسبة خطوبتهما، وشكر العريس رئيسه على الهدية عبر "أنستغرام" حيث كتب "أيها الرئيس ما فعلته لنا كان أبوة روحية، والقرآن الكريم الذي قدمته لزوجتي أجمل هدية، شكراً لك".

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