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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 25 / 11 / 2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 25 / 11 / 2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 25 / 11 / 2016

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واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة وغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

على الصعيد المهنى..

 

الظروف تضطرك لاختيار عدد من القرارات التى لن تستطيع أن تتعامل فى محل عملك الجديد إلا من خلالها، لديك قدرات على تولى المناصب القيادية لكن إن تعاملت مع الآخرين بشكل محترف.

 

على الصعيد العاطفى..

 

انتظر المزيد من المفاجآت غير السارة التى ستجعلك تعيد ترتيب حساباتك كثيرا فى الفترة المقبلة، وستثبت لك حسن اختيارك لشريك حياتك، المواقف وحدها التى تمتلك القدرة على إظهار معادن الأشخاص، فاسعد باختيارك الجيد.

 

على الصعيد الصحى

 

حالتك الصحية  غير مستقرة،  بالرغم من أن ضبط مواعيد نومك أعاد لك صحتك ورشاقتك ولا تحتاج سوى الاستمرار على النظام الصحى الذى وضعته لنفسك، حتى تتجنب مشاكل سوء الهضم وألم القولون.

 

توقعات علماء الفلك:

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش حياة رومانسية هادئة مع شريك حياته بسبب ابتعاده عن العناد والتشبث بالرأى وردوده العنيفة التى كانت سببا لكثير من المشاكل مع شريك حياته فى الفترة الماضية، وتوتر بسيط فى محيط العمل.


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مصر 365

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