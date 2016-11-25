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"إسكان الوادى الجديد" تجرى مناقصة محدودة لمشروعات ترميم منشآت خدمية

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"إسكان الوادى الجديد" تجرى مناقصة محدودة لمشروعات ترميم منشآت خدمية "إسكان الوادى الجديد" تجرى مناقصة محدودة لمشروعات ترميم منشآت خدمية

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

 

 

أعلنت مديرية الإسكان بالوادى الجديد طرح عمليات لترميم ورفع كفاءة عدد المشروعات الخدمية بمدينة الخارجة فى مناقصة محلية  وتشمل ترميم وصيانة محطة الملاريا بالخارجة و ترميم وصيانة مبنى مديرية الشباب والرياضة بالخارجة و رفع كفاءة وتطوير ورشة الخراطة بمديرية الطرق بالخارجة وإنشاء  غرفتى حراسة ودورتى مياه بالمنطقة الصناعية بالخارجة .

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن جلسات فتح المظاريف ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى نهاية الشهر بعد أن تم الإعلان عن العمليات وفقا للشروط المحددة  بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 م  حيث يتم توريد قيمة التأمين الابتدائى والذى سوف يزاد بقيمة 5% بعد عملية الترسية .

 

 


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