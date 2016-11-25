"إسكان الوادى الجديد" تجرى مناقصة محدودة لمشروعات ترميم منشآت خدمية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بالوادى الجديد طرح عمليات لترميم ورفع كفاءة عدد المشروعات الخدمية بمدينة الخارجة فى مناقصة محلية وتشمل ترميم وصيانة محطة الملاريا بالخارجة و ترميم وصيانة مبنى مديرية الشباب والرياضة بالخارجة و رفع كفاءة وتطوير ورشة الخراطة بمديرية الطرق بالخارجة وإنشاء غرفتى حراسة ودورتى مياه بالمنطقة الصناعية بالخارجة .

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن جلسات فتح المظاريف ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى نهاية الشهر بعد أن تم الإعلان عن العمليات وفقا للشروط المحددة بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 م حيث يتم توريد قيمة التأمين الابتدائى والذى سوف يزاد بقيمة 5% بعد عملية الترسية .