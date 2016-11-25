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التحقيق مع خطيبى مسجدى السلام و الناصرية بدمياط لتغيبهما عن" الجمعة"

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التحقيق مع خطيبى مسجدى السلام و الناصرية بدمياط لتغيبهما عن" الجمعة" التحقيق مع خطيبى مسجدى السلام و الناصرية بدمياط لتغيبهما عن" الجمعة"

>دمياط - عبده عبد البارى

 

أحال الشيخ بكر عبد الهادى مدير عام الأوقاف بدمياط خطيبا مسجدى السلام والناصرية بمدينة دمياط للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالمديرية بعد تغيبهما عن خطبة صلاة الجمعة.

 

 

وفوجئ المصلون بمسجدى الناصرية والسلام فى منطقة الشهابية بمدينة دمياط، بتغيب الخطيبن عن صلاه الجمعة ما أثار استياء سكان الشهابية، لتكرار غياب الخطيب فى فترة زمنية قصيرة، فقد غاب نفس الإمام منذ أسبوعين، وأنقذ الموقف وجود شيخ  كان متواجدا بالصدفة بين المصلين، وتكرر نفس الموقف اليوم ما أدى إلى انصراف المصلين دون اقامة الصلاة.

 

 

 


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