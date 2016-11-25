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«الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على أحد نقاط التأمين بشمال سيناء

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«الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على أحد نقاط التأمين بشمال سيناء «الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على أحد نقاط التأمين بشمال سيناء

الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة البواسل.

وأكد الأزهر، استنكاره الشديد مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تؤكد خسة ودناءة مرتكبيها، مشددًا على أن أرواح هؤلاء الشهداء لن تذهب سُدى، فدماؤهم الطاهرة تعطر أرض الوطن، وعلى الجميع أن يوفي حق هؤلاء الأبطال بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية.

وجدد الأزهر الشريف، دعمه الكامل وتأييده الجهود المخلصة التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة المصرية البواسل للقضاء على الإرهاب، داعيًا الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه إلى الاصطفاف مع قواتنا المسلحة والشرطة لتخليص من شرور الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

ودعا الأزهر المولى عز وجل، أن يتغمَّد الله الشهداء الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يرد كيد أعداء الوطن في نحورهم، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.

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