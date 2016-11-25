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وزيرة التعاون الدولي: نسعى لإحياء اللجنة المشتركة «المصرية-اللبنانية»

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وزيرة التعاون الدولي: نسعى لإحياء اللجنة المشتركة «المصرية-اللبنانية» وزيرة التعاون الدولي: نسعى لإحياء اللجنة المشتركة «المصرية-اللبنانية»

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

صرّحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ، بأنها التقت، الجمعة، خلال زيارتها للعاصمة اللبنانية بيروت، بوزير الاقتصاد، آلان حكيم، ووزير المالية، على حسن خليل، في إطار إحياء اللجنة المشتركة «المصرية-اللبنانية» التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين بوجه عام، والعلاقات الاقتصادية بوجه خاص، التي لم تعقد منذ عام 2010.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا أكبر بين البلدين من ناحية نمو الاستثمارات والتجارة بين البلدين بوجه خاص، وتنشيط العلاقة مع القارة الأفريقية بوجه عام.

وشددت الوزيرة على حرصها للتعاون مع لبنان في كافة المجالات لاسيما التجارية، وفي التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية والنسيج، والتعاون في التفاوض على مساعدة كل البرامج التنموية سواء في لبنان أو ، مشيرة إلى أن البلدين ممثلتان في الهيئات الدولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي.

وأشارت الوزيرة، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي يُعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على الصناديق العربية والتكامل بينها، لافتة إلى أن ربط طرق الدول العربية، مثل طريق أربيل، سيساهم في أحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد العربي.

أ ش أ

 

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