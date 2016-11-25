محافظ الجيزة يطالب البائعين بسوق الخضراوات بعدم المغالاة

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة ، إن المحافظة تسعى دائما إلى توفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين لعرض بضائعهم، وممارسة عمليات البيع والشراء وفقا القواعد القانونية حتى لا يتم التعرض لهم كمخالفين في الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة التي قام بها، الجمعة، في سوق الجيزة للخضروات والفاكهة والسلع، للاطمئنان على التسعيرة المخصصة لكل سلعة غذائية ومراقبة حركة البيع.

وأشار «الدالي» إلى أن هناك مراقبة مستمرة لأسعار السلع من خضراوات وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها من السلع الأساسية التي تهم المواطنين بجميع الأسواق الموجودة بالمحافظة.

وأكد «الدالي» أن المحافظة تمكنت من تلبية رغبات المواطنين بزيادة المعروض من سلعة السكر، وذلك من خلال عدد من المنافذ التى خصصتها المحافظة بكل مركز ومدينة وحى، حيث يتم توزيعه حاليا بالمناطق الحيوية والرئيسية.

وحث المحافظ، خلال الجولة، البائعين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وعدم المغالاة فى أسعار السلع، ووضع هامش ربح أقل لتخفيف العبء على المواطنين.

وتفقد المحافظ منطقة بيع اللحوم والدواجن وحلقة السمك بسوق الجيزة، وتعرف من التجار على الأسعار وطالبهم بعدم المغالاة.

> واستمع «الدالي» إلى شكاوى المترددين على السوق، وعن آراءهم فى الأسعار، ومدى رضاهم عن السلع المعروضة.

أ ش أ