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حركة تنقلات جديدة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية

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حركة تنقلات جديدة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حركة تنقلات جديدة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية

>الإسكندرية – جاكلين منير وأسماء على بدر

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن هناك حركة تنقلات تمت على بعض المواقع، موضحاً أن الحركة ضمت 7 مواقع قيادية جديدة، فتم تكليف الدكتورة منال عبد العزيز الشريف مديرة لإدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة سالى عبد الرءوف مديرة لمركز التدريب، والدكتور وائل مدحت سامى مسئولا للجزام، والدكتورة أمينة جلال مديرة للرعاية الأساسية فى الريف والحضر.

كما تم تعيين يمنى محمد جاد قائما بأعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور محمد الشربينى مديرا للمكتب الفنى لوكيل الوزارة، والدكتور صالح سليم مديرا لمستوصف العطارين.

وأوضح حجازى أن التغييرات الجديدة تهدف إلى تنشيط الإدارات وضخ دماء وأفكار جديدة فى المواقع القيادية، وأشار أن تلك الحركة سبقتها منذ أيام حركة اختيار لـ7 مواقع قيادية أخرى ليصبح مجموع الاختيارات الجديدة للقيادات 14 قيادة.

 


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