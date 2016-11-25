أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى قرية الحجيرات بقنا يحتجون بسبب مشاجرة بين عائلتين

Google+ Print
بالصور.. أهالى قرية الحجيرات بقنا يحتجون بسبب مشاجرة بين عائلتين بالصور.. أهالى قرية الحجيرات بقنا يحتجون بسبب مشاجرة بين عائلتين

>قنا – وائل محمد

قطع العشرات من أهالى قرية "الحجيرات" التابعة لمركز قنا طريق أسوان السريع أمام مدخل القرية، احتجاجًا على تردى الأوضاع الأمنية وعدم وجود المقررات التموينية ومياه الشرب.

 

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتى الحصينات والحشاشين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث بعد أن قام بعض الأهالى بالتجمهر على طريق اعتراضًا على ما حدث، من إصابة سيديتين من عائلة أخرى.

 

وأفاد مصدر أمنى مدير أمن قنا أمر بتكثيف التواجد الأمنى فى القرية، وسرعة مطاردة طرفى المتشاجرين من العائلتين، وأمر بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة