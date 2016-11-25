بالصور.. أهالى قرية الحجيرات بقنا يحتجون بسبب مشاجرة بين عائلتين

قنا – وائل محمد

قطع العشرات من أهالى قرية "الحجيرات" التابعة لمركز قنا طريق مصر أسوان السريع أمام مدخل القرية، احتجاجًا على تردى الأوضاع الأمنية وعدم وجود المقررات التموينية ومياه الشرب.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتى الحصينات والحشاشين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث بعد أن قام بعض الأهالى بالتجمهر على طريق اعتراضًا على ما حدث، من إصابة سيديتين من عائلة أخرى.

وأفاد مصدر أمنى مدير أمن قنا أمر بتكثيف التواجد الأمنى فى القرية، وسرعة مطاردة طرفى المتشاجرين من العائلتين، وأمر بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.