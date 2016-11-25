أشهر محررات الأزياء يلهمنك إطلالاتك العصرية

عادةً عندما نفكر في تنسيق القطع نحتذي بشخصية مشهورة كقدوة تمثّل أذواقنا ونقلدها في طريقة لبسها، تسريحتها، وأسلوب حياتها..

وليس هناك خيار أفضل عند الحديث عن الموضة سوى محررات الموضة والأزياء في أشهر المجلات العالمية.

إليك أشهر محررات الأزياء والتي قد ربما صادفت صورهن على شتى أنواع التواصل الاجتماعي والتي تتداولها الفتيات لاقتباس آخر خطوط الموضة لمزيد من الطرق الإبداعية في التنسيق.

- "آنا وينتر" Anna Wintour الأشهر على الإطلاق محرّرة مجلة "فوغ"Vogue الأمريكية وهي من أصل بريطاني. عُرفت بتسريحة شعرها الشهيرة ونظاراتها الشمسية العريضة. في يومنا الحالي تعتبر أيقونة بارزة ومهمة في عالم الموضة تدعم المواهب الشابة.

- "فرانكا سوزاني" Franca Sozzani محرّرة مجلة "فوغ" Vogue الايطالية المبدعة والحاصلة على جوائز في الفلسفة والأدب والفن. ساهمت في دعم المصورين الشباب وأولهم ابنها المخرج فرانشيسكو كاروزيني، أنتجت عدة مؤلفات في الموضة والأزياء أشهرها كتاب (الكتاب الأسود A Noir).

- الأميرة السعودية "دينا الجهني عبدالعزيز" رئيسة تحرير مجلة "فوغ" Vogue العربية التي ستصدر رسمياً الخريف القادم، وصاحبة بوتيك D'NA في الرياض، والتي ظهرت مؤخراً بشكل ملفت في عواصم الموضة الأربعة بطلاتها الملكية الآسرة لتمثّل أيقونة الموضة في السعودية.