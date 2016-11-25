بالصور.. ختام فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة 2016»

أختتمت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك “العقبة 2016″، والذى شارك فى تنفيذه عناصر من التشكيلات البرية والقوات البحرية والجوية ، والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والذى يأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقتين .

بدأت فعاليات المرحلة النهائية للتدريب ، بعرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للتدريب ، بدءً من وصول القوات المصرية إلى أماكن التدريب ، مروراً بالتدريب المسبق على الموضوعات العامة والتخصصية ، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة، وإنتهاءً بإجراءات التحضير والتجهيز للأفراد والأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب.

كما تضمنت المرحلة النهائية ، تنفيذ العديد من الأنشطة القتالية غير النمطية لمكافحة المجموعات الإرهابية والقتال داخل المناطق المبنية ، ومهاجمة الأهداف المعادية ، وتنظيم الكمائن وشن الإغارات وتحرير الرهائن والمحتجزين ، وتنفيذ أعمال التمشيط والبحث عن الألغام الأرضية وإبطالها ، وكذا أعمال التأمين الكيميائى والوقاية من الغازات الحربية ، وعمليات الإنزال المظلى والقفز الحر ، ومهاجمة النقاط المنعزلة ، وإقتحام السفن المشتبه بها والتعامل مع الأهداف الساحلية المعادية ، وتنفيذ طلعات قتال جوى لتأمين أعمال قتال القوات وصد الهجمات الجوية المعادية .

وشهدت المناورة دفع طائرات المعاونة الجوية لتنفيذ أعمال الإستطلاع والتصوير الجوى لطبيعة الأرض وأوضاع العدو ، ودفع المجموعات المدربة على أعمال الإستطلاع لتدقيق المعلومات المتوفرة عن حجم وتسليح العدو وتأكيد أماكن تمركزه .

وقامت تشكيلات من الطائرات الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوى للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية والأردنية لتطويق مسرح القتال وتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسية من المجموعات القتالية للهجوم من عدة إتجاهات ، ومداهمة المنشآت والمبانى التى تسيطر عليها العناصر الإرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها .

وشهدت الفعاليات دفع مجموعات الإقتحام لقوات التدخل السريع من الوحدات الميكانيكية والمدرعة المدعمة بعناصر من المقذوفات والمدفعية لفرض السيطرة الكاملة على قرية حدودية سيطرت عليها مجموعة من الإرهابيين ، فى ظل أعمال الحماية الجوية لطائرات القتال والهليكوبتر الهجومى التى قامت بالتعامل مع الأهداف المكتشفة ، وتدمير مناطق التأمين الإدارى والأسلحة والذخائر الخاصة بالعناصر الإرهابية ، مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء .

تزامنت المرحلة مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البارزة شملت الإغارة على عدد من الأهداف الساحلية المعادية والإشتباك معها وتدميرها ، نفذتها عناصر من الضفادع البشرية والصاعقة البحرية بإستخدام اللنشات السريعة .

‏وإعترضت المجموعات القتالية إحدى السفن التجارية التى سيطر عليها مجموعة من العناصر الإرهابية ، كما نفذت إجراءات حق الزيارة والتفتيش للسفينة بإستخدام الزوارق السريعة ، والتى أظهرت المستوى المتميز لعناصر الوحدات الخاصة من الجانبين .

وفى نهاية التدريب ، تم تقييم المشروع للوقوف على الإيجابيات المطلوب تدعيمهاً والسلبيات التى يجب تلافيها ، ونقل اللواء أح / أحمد وصفى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة ، تحية وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / صدقى صبحى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ، مؤكداً حرص القوات المسلحة المصرية وتطلعها الدائم إلى تنفيذ المزيد من الفعاليات والتدريبات مع القوات المسلحة الأردنية ، لما لها من سمعة طيبة وتبادل الخبرات والمهارات القتالية بين القوات المشاركة من الجانبين ، وأشاد بالمستوى المتميز لكافة العناصر المشاركة من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ، والذى أكد نجاحها فى تحقيق كافة الأهداف المخططة للتدريب المشترك.

من جانبه أبدى العميد الركن / مصلح المعايطة ، رئيس هيئة التدريب والعمليات للقوات المسلحة الأردنية ، إمتنانه بالمستوى الذى أظهرته القوات المشاركة فى التدريب ، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى التعاون من أجل الحفاظ على الأمن المصرى والأردنى، مشيراً إلى أن هناك تعاون وعلاقات قديمة وحروب مشتركة قدمت خلالها مصر والأردن شهداء للدفاع عن القضايا العربية ، وأن مصر تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى العالم ، والمشهود له بالتفوق والتنظيم لدرجة تدعو للإحترام والفخر للعرب أجمع .

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية ومراقبين من عدد من الدول العربية الشقيقة.