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بالصور.. عمال المصرية للأسمدة و"أيبك" يطالبون بزيادة الرواتب بالعين السخنة

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بالصور.. عمال المصرية للأسمدة و"أيبك" يطالبون بزيادة الرواتب بالعين السخنة بالصور.. عمال المصرية للأسمدة و"أيبك" يطالبون بزيادة الرواتب بالعين السخنة

>السويس- سيد نون

قام المئات من عمال الشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية "أيبك"بالاعتصام بمقر مصانع الشركات بمشروع شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة.

 

وأكد العمال توقف العمل بالمصانع الثلاثة بشركة المصرية للأسمدة و"أيبك " بسبب توقف العمل، وانهم رفضوا الرد علي جميع اتصالات القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لأنهم عمال وطنيون يرفضون تدخل الجماعة الإرهابية ومن يتبع لها.

 

وأكد العمال، أنهم يطالبون بحقوقهم المالية بالشركة، والزيادات الخاصة بالرواتب فى الشركة بالمصانع فى السويس.

من جانب آخر، منعت إدارة الأمن وسائل الإعلام من دخول الشركة للحصول على الرد من جانب الإدارة على مطالب العمال.


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