بالصور.. والد شهيد البحيرة: ربنا يحمى الجيش وينصره على الإرهاب

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتظار الآلاف من أهالى جزيرة الجيارين التابعة لقرية نتما بكوم حمادة فى البحيرة، لجثمان الشهيد الرقيب "محمد عزوز محمد الديب"، والذى راح ضحية الإرهاب الغادر مساء أمس الخميس، جراء قيام مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعى المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الإنفجار.

وعلى الفور تم الاشتباك مع المجموعة بواسطة أفراد الكمين بكافة وسائل النيران، وتمكن رجال القوات المسلحة من قتل 3 من العناصر الإرهابية، وإصابة آخرين، وجار استكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقى العناصر التكفيرية.

وأسفر انفجار العربة المفخخة وأعمال الاشتباكات، بالإضافة إلى انفجار عبوة ناسفة فى أحد المركبات، عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة.

لم يستطيع الحاج عزوز الديب والد الشهيد الرقيب محمد التحدث سوا بكلمات قليلة قائًلا "ربنا يحمى القوات المسلحة، وينصرهم على الإرهاب وحسبى الله ونعم الوكيل"، فيما رفض شقيقة الأصغر الحديث من هول الصدمة.