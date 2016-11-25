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مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 100 جراء اصطدام قطارين شمال شرق إيران

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مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 100 جراء اصطدام قطارين شمال شرق إيران مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 100 جراء اصطدام قطارين شمال شرق إيران

الصورة من “رويترز”

توقع مساعد مدير عام دائرة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بمحافظة سمنان الإيرانية، ارتفاع عدد القتلى جراء حادث اصطدام قطارين في طريق سمنان- دامجان شمال شرق البلاد، إلى نحو 40 شخصًا و100 جريح.

وقال علي يحيائي، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن هذا الحادث كان كبيرًا ويمكن أن نحتاج لمساعدات طبية لإنقاذ نحو 100 مصاب، متوقعًا بذلك أن يتراوح عدد القتلى بين 30 و40 شخصًا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وفيما أشار إلى احتواء الحريق، الذي اندلع في عدد من عربات القطارين، أوضح أنه سيتم تحديد هوية القتلى الذين توفوا جراء الحريق، معلنًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن حاليًا تحديد العدد الدقيق للقتلى.

يذكر أن حادث اصطدام القطارين وقع، صباح اليوم، في محطة هفت خوان بين مدينتي سمنان ودامجان، ولم يتضح بعد السبب وراء اصطدام القطارين.

 

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