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«الوطنية للطرق» تناشد المواطنين عدم استخدام محور الضبعة لحين استكماله

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«الوطنية للطرق» تناشد المواطنين عدم استخدام محور الضبعة لحين استكماله «الوطنية للطرق» تناشد المواطنين عدم استخدام محور الضبعة لحين استكماله

محور الضبعة (أرشيفية)

أهابت الشركة الوطنية للطرق المواطنين بعدم استخدام محور ” الضبعة ” الجديد الذى يجرى حالياً الإنتهاء من تنفيذه، وذلك لحين استكمال باقى الأعمال الانشائية والهندسية حفاظاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، بحسب بيان للمتحدث العسكري العميد محمد سمير، اليوم الجمعة، عبر صقفحته الرسمية بـ”فيس بوك”.

وأضاف البيان: “ويعد محور ” روض الفرج – الضبعة ” أحد المشروعات غير المسبوقة فى مجال الطرق ، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول (280) كيلو متر لخلق شريان مرورى حيوى يدعم جهود ومخططات الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالى ، وتخفيف العبء عن المواطنين حيث يسهم فى تقليل زمن الرحلة من القاهرة إلى مدينة الضبعة لتصل إلى حوالى ساعتين ونصف تقريباً”.

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