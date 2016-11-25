ميدو وأبو تريكة على تويتر "كثير من السخرية قليل من الحب"

كتبت لبنى عبد الله

"كثير من السخرية قليل من الحب".. هذا هو الوصف الأدق للعلاقة التى تجمع الثنائى الأشهر فى الكرة المصرية، محمد أبو تريكة صانع ألعاب الأهلى ومنتخب مصر السابق، وأحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى لوادى دجلة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

لعب ميدو وأبو تريكة سويا فى المنتخب المصرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى توج بها الفراعنة إلا أن علاقتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى كانت حديث الصباح والمساء بفعل طلقات نارية يصوبها العالمى تجاه الماجيكو.

وبالرغم من انتماء معظم مُتابعى ميدو على «تويتر» لنادى الزمالك، إلا أن الغالبية أبدوا غضبهم الشديد من بعض تغريدات العالمى التى حملت هجوماً على تريكة .

فمنذ ساعات داعب ميدو، زميله السابق أبو تريكة، مطالبًا بمعاقبته بسبب تحايله على الحكام من أجل الحصول على ضربات جزاء، أثناء فترة تواجده بالقلعة الحمراء.

وكان أيمن جادة المذيع بقناة "بى إن سبورت" تحدث عن إصابة جاريث بيل مع ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأشار إلى اقتراح أبو تريكة، مطالبًا بمعاقبة اللاعب الذى يتعمد الضرب، طيلة مدة علاج اللاعب المصاب.

ورد ميدو على تغريدة جادة قائلًا: "اقترح معاقبة اللاعبين على التمثيل للحصول على ركلات الجزاء" وأرسلها لـ"أبوتريكة" موجها كلامه إليه.

وفى وقت سابق كتب العالمى: "حازم إمام يفوق أبوتريكة 10 مرات، ومكانه الطبيعى كان بين كبار الدورى الإيطالى، أما أبوتريكة فلم يكن يصلح للعب حتى فى أندية صغيرة بأوروبا" تعليقاً على مقارنة البعض بين الثنائى أبوتريكة وحازم إمام.

ونشر ميدو، صورة عبر تويتر تجمعه بنجوم التحليل والعاملين بقناة BeiNsport، فى مباراة ودية خماسية.

وشارك فى المباراة محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، وحازم إمام نجم الزمالك السابق، ومحمد سعدون الكوارى مقدم البرامج الرياضية عبر القناة.

وعلق ميدو على الصورة بعد الإشارة لحساب أبو تريكة، بكتابة: "مباراة من الزمن الجميل".

وكتب العالمى أيضاً: "أنا متابع قصة الحب العظيمة اللى ما بين أبو تريكة وعمورى فى الإمارات.. يا ترى هتخلص على إيه؟" للسخرية من علاقة الود والاحترام بين أبوتريكة والنجم الإماراتى عمورى لاعب العين خلال فترة احتراف "الماجيكو" فى نادى بنى ياس.

وتهكم ميدو على الماجيكو قائلا: "الحكومة المصرية أعلنت أن الإخوان جماعة إرهابية.. لماذا لا يعلن إعلامنا أن الرياضيين الذين ساندوا الإخوان مساندون للإرهاب"، فى إشارة إلى أبو تريكة أبرز لاعبى الكرة المصرية الداعمين للإخوان.

وعندما صدر قرار بالتحفظ على أموال أبو تريكة بسبب مشاركته في شركة سياحية تمول أنشطة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية علق ميدو قائلا:"رغم اختلافي معه على كل المستويات إلا أنى أتمنى من الله بل مستعد أن أفعل أى شىء حتى يخرج من أزمته.. أتمنى أن تثبت التحقيقات عدم تورطه فى أى شىء.. ربنا معاك يا تريكة".

وعندما رزق أبو تريكة بمولودة جديدة كان العالمى من أوائل المهنئين للماجيكو، وكتب ميدو "مبروك سدرة تتربى فى عزك"، ورد أبو تريكة "حبيبى يا عالمى وبالتوفيق إن شاء الله".