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رئيس مجلس النواب الليبى يتسلم التقرير السنوى لديوان المحاسبة

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رئيس مجلس النواب الليبى يتسلم التقرير السنوى لديوان المحاسبة رئيس مجلس النواب الليبى يتسلم التقرير السنوى لديوان المحاسبة

>كتب - أحمد جمعة

استقبل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، أمس الخميس، بمقر إقامته بمدينة القبة، الدكتور عمر عبد ربه، رئيس ديوان المحاسبة الليبى، إذ سلمه الأخير التقرير السنوى الكامل لنتائج عمل ديوان المحاسبة خلال عام 2016.

وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أهمية دور ديوان المحاسبة فى متابعة ورقابة المال العام الليبى.

وطالب رئيس البرلمان الليبى من رئيس ديوان المحاسبة ببذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل المصلحة العامة لدولة ليبيا، والحفاظ على المال العام وصرفه على متطلبات الشعب الليبى وصحيح القانون.

 

 

 


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