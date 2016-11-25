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إحالة قاتل شقيقته بالمعادى للمحاكمة الجنائية

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إحالة قاتل شقيقته بالمعادى للمحاكمة الجنائية إحالة قاتل شقيقته بالمعادى للمحاكمة الجنائية

>كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل المحام العام ، طالباً محبوساً إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بمنطقة المعادى.

واعترف المتهم الذى يبلغ من العمر 16 عاما، فى تحقيقات النيابة، بقتل شقيقته المتزوجة التى تبلغ من العمر 18 عاما، بسبب سوء سلوكها، وكشفت التحريات أن المتوفيه تم ضبطها فى وضع مخل بصحبة شخص داخل محل تليفونات دون ملابس، وتم تسليم الفتاة لزوجها الذى قام بتسليمها لأسرتها، وإبلاغهم بأنها سيئة السمعة، وتم ضبطها بصحبة شخص آخر، ما دفع شقيقها إلى قتلها انتقاماً للشرف.

كان قسم شرطة المعادى قد تلقى بلاغا يفيد بقتل عاطل لشقيقته انتقاما منها لشكه فى سلوكها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت قوة أمنية من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعدما تردد على ألسنة سكان المنطقة أنها سيئة السمعة، وتعود فى ساعات متأخرة للمنزل أثناء غيابه، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق .

 

 


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