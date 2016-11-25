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القنوات المتخصصة: إحالة واقعة مسح شريط حوار شافكي المنيري مع منير للتحقيق

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القنوات المتخصصة: إحالة واقعة مسح شريط حوار شافكي المنيري مع منير للتحقيق القنوات المتخصصة: إحالة واقعة مسح شريط حوار شافكي المنيري مع منير للتحقيق

محمد منير

أعلن حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، الجمعة، إجراء تحقيق في واقعة مسح أحد شرائط البرامج، الذي يحتوي على حوار قديم بين المذيعة شافكي المنيري والمطرب محمد منير ، مشيرا لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية منذ أسبوع.

وأكد رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، في تصريح له اليوم: «أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك بعد إجراء تحقيق عن ملابسات الواقعة على مدار أسبوع».

وأشار «زين» إلى أن تلك الحلقة من ضمن مجموعة حلقات البرنامج، الذي يبلغ عددها 30 حلقة موجودة بالكامل، مشددا على أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات لمنع تكرار حدوثها، واصفا الواقعة «بأنها تعد الأولى في تاريخ قطاع المتخصصة».

أ ش أ

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