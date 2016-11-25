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غدًا.. إعاده محاكمه 103متهم بأحداث مجلس الوزراء

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غدًا.. إعاده محاكمه 103متهم بأحداث مجلس الوزراء غدًا.. إعاده محاكمه 103متهم بأحداث مجلس الوزراء

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 103 متهمًا قاموا بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة

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