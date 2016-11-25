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الدولار يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

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الدولار يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح الدولار يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

أرشيفية

تراجع الدولار في تعاملات، الجمعة، في ظل تداولات ضعيفة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح أثناء عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية 101.37 نقطة، وحقق المؤشر إجمالي ارتفاع بواقع 7% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني من أعلى مستوى في ثماني أشهر، متراجعا بواقع 0.29% عند 113.03 ين.

فيما صعد اليورو أمام العملة الأمريكية بواقع 0.31% إلى1.0587 دولار، كما أضاف الجنيه الإسترليني أمام الدولار نحو 0.09%، ليبيع عند مستوى 1.2459 دولارا، بعد أن أعلنت البريطانية نمو البلاد بواقع 2.1% هذا العام، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 2%، وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام القادم إلى 1.4% من 2.2%، في تراجع الاستثمارات وزيادة التضخم في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.

أ ش أ

 

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