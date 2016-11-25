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غدًا.. محاكمة 68 متهمًا باقتحام قسم حلوان

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غدًا.. محاكمة 68 متهمًا باقتحام قسم حلوان غدًا.. محاكمة 68 متهمًا باقتحام قسم حلوان

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 68 متهمًا فى قضية “اقتحام قسم شرطة حلوان التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدة تُهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين

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