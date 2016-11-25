تحذير: خصوصية حمام المرأة التي تستخدم الشفرة

تعاني النساء العربيات في كثير من الحالات مشكلات المسامّ السوداء على الأرجل، بسبب إزالة الشعر بالشفرة، فلا تعرف كيفية التعامل معها. تظهر هذه البقع عندما تفتح المسامّ وتخترقها البكتيريا، والزيوت والأوساخ. اكتشفي في هذا الموضوع سبب وجود المسامّ الداكنة وكيفية التخلّص منها بالأحماض الطبيعية أثناء الاستحمام.



ما الذي يسبّب المسامّ الداكنة؟

تلاحظ المرأة بروز هذه المسامّ السوداء مباشرة بعد الحلاقة. إذا كنت تستخدمين شفرة الحلاقة، فقد ينسحب شعر الساق من دون إزالة المسامّ تماماً، ممّا قد يتسبّب في بروز المسامّ السوداء، كما أنّ انفتاح بصيلات الشعر قد يُصبح معبّأ بخلايا الجلد الميتة والزيوت.

كيفية التخلص من المسامّ السوداء:

استخدمي المكوّنات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي لتقشير ساقيك. تساعد هذه الأحماض على التخلّص من خلايا الجلد الميتة، ما سيمنحك السلاسة ويحسّن نسيج الجلد، بالإضافة إلى التقليل من الالتهاب الذي يحدث جراء الحلاقة.

يمكنك أيضاً استخدام حمض الجليكوليك، إذ إنه من قصب السكر، والسكّر يستخدم للتقشير، إلى جانب حامض الستريك الموجود في الحمضيات مثل الليمون والجريب فروت، وحامض اللبنيك الذي يوجد في منتجات الألبان.

إليك المكونات الطبيعية الموجودة في منزلك، والتي تساعدك على التخلّص من المسامّ السوداء:

الألوا فيرا، وزيت خشب الصندل، وماء الورد، والخيار، و زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الأفوكادو.

طريقة الاستحمام الصحيحة للتخلّص من المسامّ السوداء:

امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر بـ 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. قشّري بشرتك بهذه الخلطة عن طريق الفرك الخفيف. استخدمي الليفة، أو المنشفة، أو قفاز التقشير، ودلّكي بلطف على الساقّ بأكملها مع حركات دائرية صغيرة لعدّة دقائق.اغسلي ساقيك بالماء الدافئ.

دلّكي بعد ذلك ساقيك باستخدام الزيوت أو الكريمات التي تحتوي على مكونات، مثل الألوا فيرا لزيادة الدورة الدموية، وللحفاظ على رطوبة وصحّة البشرة.