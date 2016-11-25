إسرائيل: مصر والأردن عرضتا مساعدتنا في مواجهة الحرائق.. والخارجية: لا نعلم شيئا عن تلك التصريحات وسنتحقق من الأمر

كتبت – نانيس البيلي

نفى المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، علم الخارجية المصرية، بما ذكره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما. مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارتي إطفاء”، قائلاً: “ليس لدي أي فكرة عن الموضوع، سأتحقق وأوضح الأمر للإعلام”.

وأضاف “أبو زيد” أنه ”قد تكون جهة آخرى لها علاقة بذلك الأمر، مثل القوات المسلحة”.

واستمرت الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء إسرائيل لليوم الرابع على التوالي، ما اضطر عشرات الآلاف من الناس للنزوح من منازلهم، وأمرت السلطات الإسرائيلية بإجلاء 60 ألف شخص من حيفا، وقرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بعد يوم من الحرائق، طلب المساعدة من تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا لإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق، وذكر موقع “صوت إسرائيل” أن هذا القرار اتخذ في أعقاب اشتعال النيران بمناطق عديدة في البلاد.