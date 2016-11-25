إحالة أمين شرطة للمحاكمة العاجلة لدهسه تلميذا أمام مدرسته

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بإحالة أمين شرطة، محبوسا للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح لدهسه تلميذا بسيارة ميكروباص أثناء وقوف المجنى عليه أعلى الرصيف، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

كشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة الزيتون لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام وبمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هارباً، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق بمنطقة جسر السويس لم يتمكن من قيادة السيارة التى أرتطمت بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره كان خارجا من مدرسته، مما أدى إلى مصرعه فى الحال.