ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

ضبطت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات فى إطار خطة المديرية وجهودها المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية خاصة ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ابوتيج يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط "خ م م س" 24 سنة حاصل على دبلوم، و"ب ع ع ع" 53 سنة عامل، و"ع ب ع" 23 سنة عامل ومقيمين الدوير ــ دائرة مركز صدفا.

وضبط "ن م م" 49 سنة عامل ومقيم البلايزه ــ دائرة مركز ابوتيج، وذلك لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة بدائرة مركز أبوتيج وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش تركي الصنع، و17 طلقة خرطوش، ومبلغ 8000 آلاف جنيه من متحصلات البيع هاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط أدوات التصنيع وهى عبارة عن 4 صاروخ كهربائى، وشنيور ومواسير حديدية وقطع خشبية ومناجل وشمبر، و بنط ومسامير ، و2 بودى واسطوانات حديد و11 مبرد وبكر صنفرة وشواكيش، وبمواجهتهم اقروا جميعا بإداراتهم ورشة لتصنيع الأسلحة الغير مرخصة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضوبات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة.