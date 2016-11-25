موجز أخبار مصر للساعة1.. طوارىء بعد تحذيرات الأرصاد من احتمالية وقوع سيول

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: طوارئ فى القابضة للمياه بعد تحذيرات الأرصاد من احتمالية وقوع سيول.

كشف العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالمحافظات، للأمطار المتوقعة، وذلك بعد أن تلقت الشركة القابضة انذار من هيئة الأرصاد بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بسبب انخفاض درجة الحرارة الصغرى لـ9 درجة مئوية.

ينوى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح إقامة 4 تغييرات فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة المقاولون العرب غدًا السبت فى الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز .

مركب حملت الملوك والرؤساء المصريين على مدار 100 عام مضت فى نهر النيل بمحافظة الأقصر، تاريخ كبير لها يعود لعام 1917م، عندما تم تقديمها هدية من "أسكتلندا" إلى الملك فؤاد وتسجل تاريخ الدولة المصرية خلال المائة عام الأخيرة، هى المركب ((S S KARIM)) القابعة حاليا بمرسى مدينة الأقصر السياحى، التى قام "اليوم السابع" بجولة داخلها لرصد التاريخ لهذه المركب المميزة.

ناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوي العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتي لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة" ، بعد أن ضبط المستشار العمالي بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عدد من التأشيرات المزروة تصدر من داخل مصر للعمل بها بالإمارات.

منح حسام البدري، المدير الفنى للأهلي، أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق، راحة من مران اليوم، الجمعة، حيث سيغيب اللاعب عن مباراة النصر للتعدين المقرر لها بعد غد، الأحد، بالجولة الـ11 للدورى للإيقاف، لحصوله على 3 إنذارات، لذا فضل المدير الفنى إراحته من مران اليوم.

قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد والذى اختتم أعماله مؤخرا فى بوسطن، أكد أن بعض مرضى فيروس بى قد يضرهم علاج فيروس بى، ويفقدهم القدرة على التخلص من الفيروس من خلال جهاز المناعة.

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه إنه لا مانع من استثمار أموال الوقف فى مشروعات اقتصادية.

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، قائمة الفريق التى ستُسافر غداً، السبت، لمواجهة فريق النصر للتعدين فى الثامنة من مساء الأحد بأسوان فى الجولة الـ11 للدورى العام.

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

هدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الجمعة بفتح الحدود أمام المهجرين الراغبين فى التوجه إلى أوروبا وذلك غداة تصويت للبرلمان الأوروبى طلب فيه تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد مؤقتا.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تعديل الرغبات للحجز بمركز وادى النطرون، الذى يقع فى نطاق محافظة البحيرة، طبقاً للإقرار الذى سيتم نشره فى الصحف، وذلك للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة البحيرة، والمحافظات المجاورة (كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية)، المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتم التخصيص لهم لعدم توافر وحدات بمراكز الحجز بالمحافظات.

أفتى شيوخ سلفيون بتحريم الاحتفال بمولد النبوى، واصفين الاحتفال بمثل هذه الأعياد والمناسبات بأعياد الجاهلية، كما اعتبروا إقامة الاحتفالات بدعة ما أنزل الله بها من سلطان - حسب فتواهم.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الجمهوريين منقسمون بين اختيار ميت رومنى أو رودى جوليانى وزير للخارجية فى إدارة دونالد ترامب الجديدة.