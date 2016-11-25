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جيرار لارشية: نقدر دور «الأزهر» فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف

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جيرار لارشية: نقدر دور «الأزهر» فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف جيرار لارشية: نقدر دور «الأزهر» فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف

جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

بعث جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ببرقية شكر إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معربًا عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في مواجهة الإرهاب ونشر قيم الوسطية والسلام .

وقال لارشيه، في رسالته، لقد سعدت كثيرا بلقاء فضيلتكم خلال زيارتي إلى القاهرة، وبالجهود التي تقودها فضيلتكم من أجل نشر الوسطية ومحاربة الإرهاب، وهي القيم التي نتشارك فيها خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات.

وأضاف لارشيه، لقد تأثرت كثيرا، والوفد المرافق معي، بزيارة مرصد الأزهر الشريف برفقة فضيلتكم والذي يقوم بجهود ضرورية ومهمة لمواجهة الفكر المتطرف بعدد من اللغات من بينها اللغة الفرنسية .

وختم لارشيه، قائلًا: إن تأثيركم الديني والأخلاقي الكبير يضاعف من أهمية الجهود التي يقوم بها مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، قد قام بزيارة مشيخة الأزهر الشريف حيث التقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما قام بجولة تفقدية لمرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية

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