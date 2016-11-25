إصابة 7 أطفال فى هجوم شخص ببلطة على تلميذات خارج إحدى المدارس فى الصين

أصيب سبعة أطفال وشخصين بالغين عندما قام شخص بالهجوم ببلطة على تلميذات خارج إحدى المدارس الابتدائية فى شمال غرب الصين اليوم الجمعة.

وذكر تليفزيون الصين المركزى الذى نقل صورا للأطفال بينما يتم نقلهم إلى عربات الإسعاف أن المهاجم هو شخص فى الخمسينات من عمره، وأن الهجوم وقع قبل ظهر اليوم (بتوقيت بكين) قبل وقت قليل من تلقى الفتيات الصغيرات لوجبة الغذاء.

وقالت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن الهجوم وقع فى مدينة هانتشونغ فى مقاطعة شنشى. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود العيان ترجيحهم أن يكون المهاجم فى “حالة سكر” أو أنه يعانى من مرض نفسى.

وأفاد شود العيان بأن بعض رجال الأمن العاملين بفندق بجانب المدرسة استطاعوا الإمساك بالمهاجم، ولكن بعد أن أصاب الشخصين البالغين الذين كانا مارين بالمنطقة بالصدفة.

> وقد هرعت عربات الإسعاف بالمصابين إلى المستشفى وحتى الآن لا توجد أى تصريحات حول مدى خطورة إصاباتهم، فيما تواصل السلطات المحلية التحقيق فى الدافع وراء الحادث.

وشهدت الصين خلال السنوات الأخيرة- هجمات محدودة بالسكاكين والفؤوس فى أماكن متفرقة من البلاد، استهدف العديد منها الأطفال على وجه الخصوص.

أ ش أ