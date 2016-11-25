الهلال الأحمر الإماراتي تفتتح مشروع توريد مياه بالطاقة الشمسية في حضرموت

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم بمنطقة العيق بمديرية الريدة وقصيعر بساحل حضرموت، مشروع تشغيل مياه تعمل بالطاقة الشمسية، بحضور ممثل الهيئة بحضرموت ومدير عام مديرية الريدة وقصيعر احمد سعيد الجمحي، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمديرية .

ويستفيد من المشروع أهالي قرية العيق التي تبعد عن مركز المديرية الريدة الشرقية بحوالي 2 كيلو متر وعن مدينة المكلا عاصمة المحافظة بحوالي 102 كيو متر.

وقال ممثل الهيئة بحضرموت ان المشروع عبارة عن توريد وتركيب منظومة ضخ مياه بنظام الطاقة الشمسية في بئر قائم مسبقاً تعمل على ضخ المياه وتوصليها الى خزان علوي عن طريق تمديدات مواسير ليغذي سكان المنطقة بحوالي 3م 320 يوما.

وأضاف ان هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإنسانية لتلبي الاحتياجات المجتمعية ودعم مشاريع البنية التحتية في محافظات عدة ومنها محافظة حضرموت التي تعمل بها الهيئة وفق خطة مزمنة تفضي إلى تطوير آليات العمل والحركة والانتشار في مناطق المحافظة المترامية الأطراف.

من جانبه أشاد مدير عام المديرية احمد الجمحي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت ودعمها لمشاريع المياه والكهرباء الى جانب دعمها لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الإغاثية والصحية.

واكد أن ضخ مياه المشروع بواسطة تقنية الطاقة الشمسية سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تتكبدها المديرية للانفاق على شراء الديزل والزيت والصيانة، ناهيك عن صعوبة الحصول على مادة الديزل أثناء الأزمات المتكررة ما يوفر على الأهالي الكثير من الأموال والجهد، معتبرا ذلك نقطة تحوّل كبيرة لسكان قرية العيق،مشيدا بكفاءة استخدام الطاقة الشمسية في مجال ضخ مياه.

ولفت الى أن الإمارات وضعت بصمات بيضاء ناصعة ستظل خالدة في ذاكرة المدينة، شاكراً الهيئة على الجهود الإنسانية المبذولة في أعادة شريان الحياة للمدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بحضرموت.