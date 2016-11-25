رسميا.. إدارة المحلة تقبل استقالة محمد عامر

عمرو عبد العاطي

قدم محمد عامر المدير الفنى لفريق غزل المحلة، اعتذارا لكل جماهير غزل المحلة بعد هزيمة الفربق المستحقة من الرجاء بثلاثية مقابل هدف، مؤكدا أنه لا يوجد توفيق يحالفه مع الفريق مقدما أسفه للجماهير.

وتقدم محمد عامر باستقالته من القيادة الفنية للفريق بعد اتصالات تمت مع مسئولى المحلة بالتراضى، وتم قبول الاستقالة من إدارة النادى.



> وكان عامر قد غادر الملعب بعد انتهاء اللقاء بساعة واجتماعه مع الجهاز الفنى بالكامل.



> يذكر أن عقد المدير الفنى ينص على دفع قيمة شهريين فى حالة فسخ التعاقد من أى من الطرفيين والبالغ 70 ألف جنيه.