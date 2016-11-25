ننشر أول صور لشهيد القوات المسلحة الرقيب محمد الديب

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

اتشحت جزيرة الجيارين التابعة لقرية نتما بكوم حمادة فى البحيرة بالسواد، فور وصول خبر استشهاد أحد أبنائها الرقيب "محمد عزوز محمد الديب"، والذى راح ضحية الإرهاب الغادر مساء أمس، جراء قيام مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعى المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

وعلى الفور تم الاشتباك مع المجموعة بواسطة أفراد الكمين بكافة وسائل النيران، وتمكن رجال القوات المسلحة من قتل 3 من العناصر الإرهابية، وإصابة آخرين، وجار استكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقى العناصر التكفيرية.

أسفر انفجار العربة المفخخة وأعمال الاشتباكات، بالإضافة إلى انفجار عبوة ناسفة فى أحد المركبات، عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة.

وقال إسلام داود أحد جيران الشهيد محمد الديب، أن الشهيد رحمه الله كان حسن السمعة ويتمتع بحب الناس جميعا، وله ولدان فارس وسيف، وكان من ضمن قوات حفظ السلام فى السودان، وكان رحمه الله أخر عهده هذا العام هو حج بيت الله الحرام تكريما من القوات المسلحة، والآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة فى انتظار وصول جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بالجزيرة.

وذكر الحاج إبراهيم فؤاد جار الشهيد، أن والده الحاج عزوز الديب من أطيب أهالى القرية، وخرج للمعاش بعد أن كان يعمل بشركة الغزل والنسيج بكون حمادة، وله 4 أبناء، ولدان هما الشهيد محمد وشقيقه الأصغر يسرى، وبنتان، وأضاف فؤاد أن الشهيد رحمه الله كان بارا بأهل القرية كلهم وليس والديه فقط وكان مثال للشاب الخلوق، داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.