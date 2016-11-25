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وزيرة التضامن الاجتماعي: تريليون دولار أصول القطاع المصرفي العربي

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وزيرة التضامن الاجتماعي: تريليون دولار أصول القطاع المصرفي العربي وزيرة التضامن الاجتماعي: تريليون دولار أصول القطاع المصرفي العربي

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي

أكدت الدكتورة غادة وإلى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القطاع المصرفى العربى يشهد نموا متزايدا حيث تخطت أصوله 3.3 تريليون دولار وبلغت الودائع المجمعة حوالى 2.1 تريليون دولار فيما بلغت القروض حوالى1.7 تريليون دولار.

وأشارت الوزيرة، فى كلمتها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من أعمال الدورة 21 للمؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، أن عدد المؤسسات المصرفية فى العالم العربى يبلغ حوالى 200 مؤسسة تزيد اصولها عن حجم الاقتصاد العربي حيث تقدر بنحو 137 فى المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغ حوالى 2.5 تريليون دولار وقاعدة ودائع تعادل حوالى 86 فى المائة من حجم الاقتصاد العربي.

أ ش أ

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