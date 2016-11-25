البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة النصر للتعدين

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للنادي الأهلي، قائمة الفريق التى ستُسافر غداً السبت، لمواجهة فريق النصر للتعدين فى الثامنة من مساء الأحد، بأسوان فى الجولة الـ11 للدورى العام.

وتضم القائمة 21 لاعباً، هم: شريف إكرامى، أحمد عادل، محمد الشناوى، محمد هانى، باسم على، على معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد حسين عضل، محمد نجيب، أحمد حجازى، حسام عاشور، أكرم توفيق، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، ميدو جابر، جونيور أجاى، عمرو جمال ومروان محسن.

ويغيب عن قائمة الأهلى كل من أحمد فتحى للإيقاف وعمرو السولية وصالح جمعة وصبرى رحيل للإصابة، كما يتواصل غياب حسام غالى ورامى ربيعة للإصابة معهم عماد متعب وجون أنطوى ومحمد حمدى زكى لأسباب فنية.