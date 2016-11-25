سلطات المطار تمنع دخول 4دبلوماسين عراقيين ترانزيت لعدم الحصول على تأشيرة

كتب أحمد حمادة

منعت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، دخول 4 دبلوماسيين بالسفارة العراقية لدى إثيوبيا بدخول البلاد ترانزيت لمدة يوم واحد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن وصلوا بدون تأشيرة دخول.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن 4 مسئولين بالسفارة العراقية لدى إثيوبيا وصلوا صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة ترانزيت يوم واحد ثم يتوجهون إلى بغداد بدون وصول تأشيرات دخول مسبقة لهم، وتم التواصل مع الخارجية بالمطار، والتى أخطرت وزارة الخارجية، وتم السماح لهم بدخول البلاد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والسماح لهم بدخول البلاد بدون تأشيرات دخول مسبقة.