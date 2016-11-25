أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سلطات المطار تمنع دخول 4دبلوماسين عراقيين ترانزيت لعدم الحصول على تأشيرة

Google+ Print
سلطات المطار تمنع دخول 4دبلوماسين عراقيين ترانزيت لعدم الحصول على تأشيرة سلطات المطار تمنع دخول 4دبلوماسين عراقيين ترانزيت لعدم الحصول على تأشيرة

>كتب أحمد حمادة

منعت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، دخول 4 دبلوماسيين بالسفارة العراقية لدى إثيوبيا بدخول البلاد ترانزيت لمدة يوم واحد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن وصلوا بدون تأشيرة دخول.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن 4 مسئولين بالسفارة العراقية لدى إثيوبيا وصلوا صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة ترانزيت يوم واحد ثم يتوجهون إلى بغداد بدون وصول تأشيرات دخول مسبقة لهم، وتم التواصل مع الخارجية بالمطار، والتى أخطرت وزارة الخارجية، وتم السماح لهم بدخول البلاد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والسماح لهم بدخول البلاد بدون تأشيرات دخول مسبقة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365