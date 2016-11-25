السماح بدخول 4 دبلوماسيين عراقيين بدون تأشيرة مسبقة

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم، الجمعة، بدخول 4 دبلوماسيين يعملون بالسفارة العراقية لدى إثيوبيا ، ترانزيت لمدة يوم واحد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن وصلوا بدون تأشيرة دخول مسبقة للتوقف بالقاهرة.

صرحت مصادر بالمطار، أن 4 دبلوماسيين بالسفارة العراقية لدي إثيوبيا وصلوا صباح اليوم الجمعة، إلي القاهرة ترانزيت يومًا واحد ثم يتوجهون إلي بغداد بدون تأشيرات دخول مسبقة لهم، وتم التواصل مع مكتب الخارجية بالمطار، والذي أخطر وزارة الخارجية وتم السماح لهم بدخول البلاد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والسماح لهم بدخول البلاد بدون تأشيرات دخول مسبقة.