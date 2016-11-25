البورصة تربح 131 مليار منذ قرار «التعويم».. وخبراء: تراجعات الخميس «صحية»

كتب – أحمد عبد المنعم:

واصلت البورصة المصرية مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي لتربح حوالي 131 مليار جنيه منذ قرار تعويم الجنيه، حيث حقق رأسمالها السوقي مكاسب خلال الأسبوع الماضي بلغت حوالي 15.6 مليار جنيه، ليبلغ نحو 559.7 مليار جنيه مقابل 544.1 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 2.9%، وذلك على الرغم خسارتها في جلسة نهاية الأسبوع حوالي 6.7 مليار جنيه.

وحققت مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي، حيث أضاف المؤشر الرئيسي “إيجي اكس 30″، 1.17% ليبلغ مستوى 11353 نقطة، وارتفع مؤشر”إيجي اكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 4.55% ليغلق عند مستوى 448 نقطة، فيما زاد مؤشر”إيجي إكس100″ الأوسع نطاقا بنحو 3.8% ليصل الى مستوى 1062 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق، ان مؤشر البورصة الرئيسي تعرض لعمليات جني أرباح “صحية”، خلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة خلال الأيام الماضية بعد قرار تعويم الجنيه، وأوضحوا ان المؤشر وصل إلي قمته11655 نقطة قبل ان يتعرض إلي حركة تصحيحية في جلسة الخميس ليغلق على تراجع بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 11353 نقطة.

من جانبه قال وليد هلال المحلل الفني- عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ان مؤشر البورصة الرئيسي فشل في اختراق نقطة المقاومة 11688 خلال جلسة الخميس وهو ما كان متوقعًا، وحذرنا من حركة تصحيحية في البورصة بعد ان حقق سلسلة من الارتفاعات القوية.

وأضاف، انه من المتوقع ان يستمر المؤشر في حركته التصحيحة مع بداية تعاملات الأحد ليقترب من نقاط الدعم التالية 11300 ثم 11200 نقطة قبل ان يتجه نحو الصعود من جديد.

ونصح هلال، المستثمرين بالمراقبة لحين التأكد من اتجاه السوق حيث من المهم اختراق حاجز الـ 11688 نقطة لتاكيد الصعود.

وقال محمد الغريب الشهير بالشيخ غريب، خبير أسواق المال ، أن البورصة اتخذت الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، موضحًا ان البورصة تستهدف اختراق قمتها التاريخية 12000 نقطة قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلي ان ما حدث خلال جلسة يوم الخميس الماضي، من تراجعات تعتبر عمليات جني أرباح “صحية” حتي يعود المؤشر للارتفاع من جديد.

وأضاف، ان عمليات جني الأرباح تعتبر فرصة جيدة للمستثمرين للقيام بعمليات شراء بأسعار جيدة، فالسوق كان في حاجة للتصحيح حتى يعود للارتفاع من جديد، موضحا ان حالة الذعر التي حدثت يوم الخميس غير مبررة خاصة وان أحجام التداول مازالت مرتفعة وهو ما يعني ان هناك سيولة داخل السوق.

وأوضح تقرير البورصة الأسبوعي، ان اجمالي قيم التداولات تراجعت خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 10.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.98 مليار ورقة منفذةعلى 226الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه وكمية تداول 3.8 مليار ورقة منفذةعلى 256 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير انها سجلت قيم تداول قدرها 33.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت17.8 مليون ورقة منفذة على 3.327 ألف عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 89.% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.55%خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 82.30% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 10.45% والعرب على 7.26% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 585.68 مليون بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 197.73 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 3.883 مليار جنيه منذ بدايةالعام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.431 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 32.88% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 430 مليون جنيه.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو1.055 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 1.007 مليون سند تقريبا.