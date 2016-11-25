البورصة تربح 15.6 مليار جنيه الأسبوع الماضي

واصلت البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية، ليربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6. 15 مليار جنيه، ليبلغ نحو 7. 559 مليار جنيه، مقابل 1. 544 مليار جنيه، في الأسبوع السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت نسبته 9. 2%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو17. 1%، ليبلغ مستوى 11353نقطة، كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع، حيث سجل مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 55. 4%، ليغلق عند مستوى 448 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس100» الأوسع نطاقا بنحو 8. 3%، ليصل إلى مستوى 1062 نقطة بالنسبة لمؤشر «إيجي إكس 20» متعدد الأوزان، فقد ارتفع بنحو 79. 2%، ليبلغ مستوى 11214 نقطة.

أ ش أ