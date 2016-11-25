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حبس سائق وعاطل ضبط بحوزتهما 32 حمارا داخل سيارة قبل ذبحها بالمنوفية

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حبس سائق وعاطل ضبط بحوزتهما 32 حمارا داخل سيارة قبل ذبحها بالمنوفية حبس سائق وعاطل ضبط بحوزتهما 32 حمارا داخل سيارة قبل ذبحها بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد ذيادة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام، حبس سائق وعاطل ضبط بحوزتهما سيارة محملة بدواب "حمير" نافقة ومريضة قبل ذبحها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة للمرور "قسم مرور قويسنا" يتضمن أنه أثناء حملة مرورية بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أجهور الرمل دائرة المركز، تم ضبط كل من "ا . م" 38 عاما سائق، و"ح. ع" 25 عاما تباع، مقيمان مركز جهينة بسوهاج، يستقلان السيارة رقم ( هـ ر أ 1625 نقل- قيادة الأول ) برخصة منتهية وبدون تحقيق الشخصية، وتبين أنها محملة بـ32 دابة "حمار" منها "8" أحياء و"6" فى حالة إعياء، و"18" نافق.

 

وبمواجهة المذكوران أقرا بإحضارها لذبحها وسلخها وبيع جلودها، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتم إخطار مديرية الطب البيطرى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27727  جنح مركز قويسنا لسنة 2016م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

 

 

 


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