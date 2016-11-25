إحباط 3 محاولات تهريب كميات من قطع غيار السيارات بجمارك الإسكندرية

كتب حسن رمضان

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة محمود مصطفى، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب، والإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الاسكندرية، برئاسة الأستاذ محمد رياض، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة محمد كامل، محاولتى تهريب كمية من قطع غيار السيارات عن طريق التلاعب فى الكميات والأصناف والمناشئ بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية

وقال بيان إن مؤسسة "أ . ل . أ" تقدمت بالبيان الجمركى رقم 10432 فى 7/11/2016 وأرفقت بالبيان فاتورة صادرة من المورد شركة PGM بأن المشمول عبارة عن طلمبات زيت وصمامات وغيرها مراقيم مختلفة، وأرفقت ملحق 4 بأن قيمة الرسالة 50291 يورو، وأن المنشأ البرازيل والقيمة تعادل 900 ألف جنيه.

وتشككت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية فى المنشأ والمراقيم وتمت المعاينة بدقة، حيث اتضح أن الوارد عبارة عن قطع غيار سيارات ماركة Laso مناشئ مختلفة ألمانيا والهند وتركيا، وتبين أن صاحب الشأن قام باصطناع وتزوير المراقيم بإضافة بعض الأرقام والحروف من اليسار على المراقيم الأصلية للتدليس على اللجنة وإقناعها بأن هذه المراقيم غير موجودة بقوائم الأسعار كما قام بتوضيح علامات تجارية على البضاعة مخالفة للعلامة التجارية الأصلية Laso وهى شركة صاحبة علامة تجارية دولية.

وتوصلت إدارة قطع غيار السيارات للفواتير الأصلية من الشركة المنتجة موضح بها القيمة الحقيقية للرسالة والمراقيم الأصلية للصفقة، حيث اتضح أن قيمة هذه الفاتورة الحقيقية 144000 يورو تعادل 2600000 جنيه، وأن فرق الرسوم المعرض للضياع 245648 جنيها

كما تبين وجود بيان جمركى آخر تم الإفراج عنه لنفس الشركة برقم 11253 فى 1/12/2015 وكانت قيمة الفاتورة المزورة 12200 يورو بما يعادل 122 ألف جنيه، وبلغت القيمة الحقيقية للفاتورة 52 ألف يورو بما يعادل 520 ألف جنيه وبلغ فرق الرسوم المعرض للضياع 40299 جنيها.

تم العرض على الشئون القانونية والتى انتهت إلى تكييف الواقعة كجريمة تهرب جمركى، وتم التصالح مع الجمارك وسداد الرسوم بالقسيمة رقم 0606661 فى ٢٢/١١/٢٠١٦ بمبلغ 245648 جنيها، وبالقسيمة رقم 0606662 فى ٢٢/١١/٢٠١٦ بمبلغ 40299 جنيها.

وأضاف البيان أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم 9274 لسنة 2016 باسم شركة "أ . أ . ل" ومشموله عبارة عن قطع غيار السيارات منشأ الصين وقيمة الفاتورة 17106 دولار تعادل بالجنيه المصرى 185605، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود زيادة كبيرة لأصناف غير مذكورة بالمستندات منشأ الصين بقيمة 33674 دولار وبما يعادل 295995 جنيها، كما تبين وجود أصناف من الزيادة مشحونة من غير بلد المنشأ امريكا وتايوان ورومانيا وتركيا وإنجلترا ورومانيا والمكسيك بقيمة 11404 دولار بما يعادل 100246 جنيها، وبلغت القيمة الإجمالية للأصناف الزيادة 45078 دولار بما يعادل 396241 جنيها وبلغت الرسوم على الأصناف الزيادة 119083.

تم العرض على الشئون القانونية لتكييف الواقعة والعرض على وزارة التجارة، وقام بالمعاينة والضبط كل من كرم عبد السميع بحركة الحاويات، وسمير على على مفتش تهريب، وعمرو فراويلة مأمور تعريفة، والسيد شعلان مدير التعريفة، ونصرة حامد مأمور تعريفة.

ووفق البيان قرر محمد العتال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك محمد العتال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية ودولت بدوى رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.