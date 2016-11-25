بالصور: لقطات عائلية للنجوم بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رغم التراجع الكبير بعدد النجوم على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مقارنة بحفل الافتتاح، تكررت ظاهرة اصطحاب الأبناء والأزواج ، وكالعادة كان رئيس المهرجان محمود حميدة بالمقدمة ولم يكتف بابنة واحدة فاصطحب ابنته الثانية، كما حضرت النجمة فيفي عبده بابنتها عزة مجاهد ، وكررت الفنانة إيمي سالم ظهورها مع زوجها غسان المولى.

رئيس شرف الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي النجم محمود حميدة، ظهر بحفل الافتتاح مع ابنته الصغرى، واضاف لها الابنة الوسطى بحفل الختام.

افضل ممثلة بالدورة الحالية للمهرجان الفنانة ناهد السباعي حضرت هي الأخرى بصحبة والدتها ناهد شوقي ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، واصرت على اهداء الجائزة لها من فوق منصة التتويج.

الفنانة فيفي عبده أصرت على توجيه ابنتها عزة مجاهد نحو عالم الأضواء وضمتها لفريق مسرحية "حارة العوالم"، ويبدو أنها تخطط لدخولها عالم السينما فاصطحبتها لحفل الختام، وارتدت الاثنتين عباءة سوداء بنفس التصميم.

النجمة ايمي سالم اثارت الكثير من الجدل بحفل الافتتاح بعدما رفضت التصوير بمفردها مصرة على الظهور برفقة زوجها غسان المولى، كما ارتدت بذلة سوداء لمراعاة حالة الحداد على النجم الراحل محمود عبد العزيز، وعادت بحفل الختام مع زوجها أيضا واحتفظت باللون الأسود ولكنها ارتدت فستانا هذه المرة.

النجم الكبير يحيي الفخراني حضر الحفل لاستلام جائزة فاتن حمامة التقديرية، برفقة زوجته الكاتبة وعضوة البرلمان المصري لميس جابر، ولكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء طوال الحفل، وانضمت له بعد انتهاء الحفل.

مهرجان القاهرة السينمائي برغم قلة النجوم لم تتخل السجادة الحمراء عن دفء العائلة ..فاصطحب كل نجم فرد واحد على الأقل من أسرته.