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برنامج «العباقرة» يخصص 9 ملايين جنيه لتطوير المدارس المصرية

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برنامج «العباقرة» يخصص 9 ملايين جنيه لتطوير المدارس المصرية برنامج «العباقرة» يخصص 9 ملايين جنيه لتطوير المدارس المصرية

طلاب المدراس فى صورة تذكارية

بعد مرور 9 أسابيع من إطلاق برنامج “العباقرة”، الذي يعرض على فضائية “القاهرة والناس”، فازت ست عشرة مدرسة من أهم وأعرق المدارس المصرية على مستوى محافظات الجمهورية بجوائز نقدية تتجاوز قيمتها تسعة ملايين جنيه تخصص لصالح تطوير النظام التعليمي في .

وتعد جوائز “العباقرة” هي الأكبر والأضخم في أي برنامج مسابقات على شاشات الفضائيات وبمساهمة ودعم البنك الأهلي المصري، الذي يبذل جهودًا استثنائية لتحسين حالة التعليم حيث تخصص حصيلة الأموال بالكامل في نهاية الموسم للمدارس المصرية التي في حاجة إلى تطوير.
> تتبقى حلقة واحدة للوصول إلى دور ربع النهائي، حيث ستتضاعف قيمة الجوائز النقدية، وتتبقى أيضـًا خمس حلقات فقط للتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث ستتضاعف قيمة الجائزة بمقدار خمس مرات.

فكرة وتقديم برنامج “العباقرة” للكاتب عصام يوسف، ويعرض في السابعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على فضائية القاهرة والناس ويمتد لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

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