خبراء العدل يشكلون لجنة للتواصل مع"النواب" بشأن قانون "الخبرة القضائية"

كتبت هدى أبو بكر

شكل رؤساء أندية خبراء وزارة العدل لجنة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بشأن صدور القانون الجديد المنظم لعملهم، ولتكون حلقة وصل بين الخبراء واستقبال مقترحاتهم وعرضها على النواب، حيث تبدأ اللجنة عملها اعتباراً من الأحد المقبل.

وأرسل رئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر رسالة إلى الخبراء على مستوى الجمهورية بعنوان "نداء عاجل" ، أكد خلالها على أن هذه اللحظة الحاسمة لبذل الجهد لتحقيق آمالهم التى يسعون إليها من أكثر من ثلاثين عاماً، ووصف الأمر بأنها "معركة الحسم"، بصدور قانون منظم لعملهم بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما، مشيراً إلى أنه حق كفله لهم الدستور بالمادة 199 منه بعد معركة مع اللجنة التأسيسية للدستور.

وطالب "ضاهر" الخبراء كلاً فى دائرته بالاتصال بأعضاء مجلس النواب لشرح قضيتهم ، وقال فى نص رسالته: " السادة الزملاء جاء دوركم الآن كلاً فى بلده للقيام فرداً أو مجموعات للاتصال بأعضاء مجلس النواب لشرح قضيتنا ولا تملو من كثرة الشرح والمقابلات معهم ..المعركة شرسة وبدأت فعلا بالحرب علينا من تغيير المادة 26 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بالرغم من عملهم اليقينى من أن مشروع القانون الذى يشمل جميع التعديلات أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب وتحدد له جلسات للمناقشة ، فلما كانت تلك العجلة لتغيير تلك المادة إلا أنه قد يكون فى الأمر شيء وهو واضح جلى تعطيل مناقشة القانون".

وتابع رئيس نادى الخبراء فى رسالته: "إننا أمام معركة شرسة جداً تحتاج جهد كل شاب ورجل وشيخ من شيوخ الخبراء ليدلى كلا منهم بدلوه فى تلك المعركة".

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تنظر مشروع القانون المقدم من بهاء أبو شقة، وعدد من النواب بشأن هيئة الخبرة القضائية، والذى من شأنه أن يجعل الخبراء هيئة قضائية مستقلة، وهو القانون المعد من نادى الخبراء وتبناه النواب.