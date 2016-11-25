إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء إقلاع 7 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا، وقله عدد ركابها ومشاكل فى التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 106 و112 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 825 والمتجهة إلى العين، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى القصيم بسبب مشاكل في التشغيل.

وأوضحت المصادر أن سلطات المطار تلقت اخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 137 والمتجهة إلى البصرة، ورحلة رقم 115 والمتجهة إلى القصيم، فضلا عن وصول إخطار آخر من شركة اير كايرو بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن رحلات أخرى .