تسونامي يضرب السلفادور بعد زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة

وقعت أمواج مد عاتية (تسونامي) ، اليوم الجمعة، بالقرب من سواحل السلفادور المطلة على المحيط الهادئ وذلك بعد زلزال ضرب المنطقة بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيانات خبراء الزلازل، فإن مركز الزلزال وقع على مسافة 153 كيلومترا من بلدة بويرتا إلى بلدة تريونفو وعلى عمق 33 كيلومترا.

وشعر سكان كوستا ريكا ايضا بالزلزال التي وقعت بعد ساعة من وصول الإعصار العنيف أوتو إلى نيكاراجوا.

وأعلنت سلطات السلفادور أنها لم تسجل سقوط ضحايا أو وقوع أي دمار بسبب الزلزال.

وكان مركز إنذار التسونامي في المحيط الهادئ قد حذر من خطر وقوع أمواج مد عاتية في السلفادور ونيكاراجوا وكوستاريكا، كما طالبت سلطات السلفادور السكان بمغادرة المناطق الساحلية للبلاد.