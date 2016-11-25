طوارئ فى القابضة للمياه بعد تحذيرات الأرصاد من احتمالية وقوع أمطار

كشف العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالمحافظات، للأمطار المتوقعة خلال الفنرة القادمة، وذلك بعد أن تلقت الشركة القابضة انذار من هيئة الأرصاد بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بسبب انخفاض درجة الحرارة الصغرى لـ9 درجة مئوية.

وأضاف العميد محى الصيرفى، أنه تم الانتهاء من صيانة نحو 22 نفق بمحافظة القاهرة وذلك استعدادًا لسقوط أى أمطار، بالإضافة إلى أنه سيتم تخفيض منسوب محطات الصرف والترع بالتعاون مع وزارة الرى وذلك لتصريف أى كميات مياه تسقط على العاصمة أو أى محافظة أخرى.