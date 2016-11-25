ماس كهربائى وراء نشوب حريق مركب الغردقة السياحى

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشف مصدر أمنى أن الحريق الذى شب صباح اليوم بمركب سياحى كان يرسو بالقرب من شاطئ منطقة فلفلة بالغردقة، سببه ماس كهربائى، صادر من لوحة المفاتيح الكهربائية داخل المركب.

واضاف المصدر أن المركب يدعى أمبريال والتهمت النيران أغلب أجزاءه تماما دون وجود خسائر بشرية، حيث كان المركب رابط بأحد الشمندورات القريبة على الشاطئ.

كان شب صباح اليوم الجمعة حريق ضخم بأحد المراكب السياحية المتوقفة بأحد شواطئ الغردقة بعد مشاهدة الأهالى للنيران والأدخنة تملأ سماء المنطقة قاموا على الفور بإخطار الأجهزة الأمنية التى أخطرت قوات الإنقاذ البحرى وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.