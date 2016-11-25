تنفيذ الجيش أضخم مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية تتصدر عناوين صحف الجمعة

اهتمت صحف الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها تنفيذ الجيش أضخم مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية، ونشرت جريدة الأهرام المسودة النهائية لقانون العمل، وقيام رئيس الوزراء بطمأنة أهالي النوبة بخصوص تبعية الأراضي محل الأزمة، وطمأنة المواطنين بضمان توفير الأدوية، وبحث خطط تطوير السكك الحديدية وبطاقات التموين، بالإضافة إلى نشر قرارات وزراء العدل العرب في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة، ومواصلة مواطني الشيخ زويد العودة الجماعية إلى قراهم.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان «أضخم مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية»

- صبحي: أبطال القوات المسلحة يدافعون عن الأمن القومي بأعلى كفاءة قتالية

> نفذت القوات المسلحة أضخم مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية استمرت على مدى عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان

> - أكبر مناورة بالذخيرة الحية للجيش على الحدود الغربية

> - صبحي: يطالب القوات المسلحة باليقظة ويشيد بدور قبائل مطروح

> شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أمس المراحل الرئيسية لأكبر مناورة بالذخيرة الحية للمشروع الاستراتيجي التعبوي «جالوت -8» نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية على الحدود الغربية على مدار عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان

> - الجيش ينفذ أكبر مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية

> - المناورة تشمل تنفيذ المشروع الاستراتيجي «جالوت 8» والمشروع التكتيكي «رعد- 26»

> - بيان لاقتحام بؤرة حدودية والقضاء على العناصر الإرهابية المسلحة قبل اقترابها من خط الحدود الدولية

> نفذت القوات المسلحة أكبر مناورة بالذخيرة الحية قامت بها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية على الحدود الغربية واستمرت عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قرارات وزراء العدل العرب في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

> - 15 قرارا لوزراء العدل العرب في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة

> - تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب.. وتعديل القانون العربي الموحد للمخدرات

> وافق وزراء العدل العرب في ختام اجتماع دورتهم الـ ٣٢ أمس على ١٥ قرارا تتعلق بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.

كما تتعلق بآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول، واتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وسبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية.

الأهرام تنشر المسودة النهائية لقانون العمل

> وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان

> - 7% علاوة دورية وربط العمل بالإنتاج.. والإضراب.. بشروط

> انتهت اللجنة المشتركة من قضايا الدولة والقوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الاعمال من الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تحقيقا للتوازن بين العمال وأصحاب العمل وتحفيز للاستثمار.

رئيس الوزراء يطمئن أهالي النوبة بخصوص تبعية الأراضي محل الأزمة

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

> - إسماعيل للنوبيين :لا داعي للقلق والأولوية لكم أيا كانت تبعية الأرض

> أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن قلق أهالي النوبة لا داعي له لأن الحكومة قررت أن الأولوية لهم أيا كانت تبعية الأراضي محل الأزمة ولا يوجد ما يستوجب استمرارها خاصة أن الحكومة تعمل بأقصى طاقتها لاستكمال المشروعات التنموية لأهالي النوبة وخصصت ٢٧٠ مليون جنيه كاعتماد إضافي تأكيدا على هذا. جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء بمقر المجلس أمس.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

> - القافلة النوبية تستعد للقاء رئيس الوزراء الاثنين

> - الاستقرار يعود مع السياحة.. وإقبال على زيارة معابد أبوسمبل

> - رئيس الاتحاد النوبي: ننتظر تخصيص توشكى وخورقندى ضمن مشاريع الإعمار

> - رئيس غرفة السياحة: أسوان لم تتأثر.. نسبة الإقبال 35%

> عادت حركة السياحة ومعها الأفراح إلى مدينة أبوسمبل بعد فتح الطريق وتعليق اعتصام النوبيين بمقر الاتحاد النوبي بأسوان الذي أغلق أربعة أيام متتالية واستقبلت المناطق السياحية بأبوسمبل سائحين من جنسيات مختلفة والمنتظر زيادة الزيارات لمعبدأبوسمبل ورجوع الحياة إلى طبيعتها.

رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير السكك الحديدية وبطاقات التموين

> وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

> - رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير السكك الحديدية وتأمين الموانيء

> - تنقية بطاقات التموين من الوفيات والمسافرين والأسماء الخطأ

> أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير قطاعات السكك الحديدية والنقل البحري، في ضوء ما يمثله القطاعان من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بهما، ووجه رئيس الوزراء بدراسة بعض المقترحات الخاصة بإدخال مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة في مجال نقل البضائع، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال ويعمل على تنمية حركة نقل وتبادل البضائع داخليا وخارجيا، كما أكد ضرورة المضي قدما في خطة تطوير الموانيء، ورفع كفاءتها، واستكمال تحديث خطط تأمينها على النحو الذي يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقالت صحيفة الجمهورية

> - ويكلّف وزير النقل في اجتماع وزاري: استكمال تأمين الموانيء والمنافذ

> ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس بحضور وزيري النقل والمالية ورؤساء هيئات الموانيء البحرية وممثلي الجهات الأمنية موقف الإجراءات الخاصة بتأمين الموانيء المصرية والخطط الجارية لتطويرها.

> أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع النقل البحري في ضوء ما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد.

رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بضمان توفير الأدوية

> وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

> - إسماعيل يطمئن المواطنين: ضمان توفير الأدوية.. لا صحة لتحديد 1500 جنيه لمستحقي الدعم

> أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لضمان توفير الأدوية وتتخذ إجراءات في هذا الشأن والشركات المنتجة أبدت التزامها بتوفير المنتجات.

- وزير البترول: لم أتطرق لموعد استئناف ضخ وقود أرامكو خلال زيارتي للسعودية

وقالت صحيفة الشروق تحت هذا العنوان

> قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنه لم يتطرق للحديث عن موعد استئناف شركة أرامكو السعودية ضخ الوقود إلى مصر، خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

مواطنو الشيخ زويد يواصلون العودة الجماعية إلى قراهم

وقالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان

> - 5 ألاف مواطن يعودون للشيخ زويد

> - الأهالي يهتفون «تحيا مصر» ومصدر: الحكومة سنعوض المضارين

> واصل المواطنون العودة الجماعية إلى قراهم بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء لليوم الثاني على التوالي الذين تم إجلاؤهم منها قبل عدة أشهر بسبب العمليات الأمنية حيث عادت مئات الأسر اأس واستقل أفرادها السيارات والدراجات النارية رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات الله أكبر تحيا مصر.

أ ش أ