اعتمدِ على الحمص في الشتاء: يجدد شباب البشرة

ذكرت مجلة فرويندين الألمانية أن الحمص يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال، حيث إنه يحمي القلب ويجدد شباب البشرة.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن تناول ثلاثة أرباع كوب من الحمص يوميا يعمل على خفض مستوى الكوليسترول، كما أن التوليفة الفريدة من مضادات الأكسدة تعمل على تقوية الدم والأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت فرويندين أن الحمص يمتاز بمحتواه العالي من المنجنيز، مما يساعد الخلايا على مواجهة «الجذور الحرة Free Radicals» المسؤولة عن شيخوخة البشرة وتكون التجاعيد.

كما يحتوي الحمص على حمض الفوليك وفيتامين B، واللذين يسرعان من عملية بناء الخلايا، مما يسهم في تخليص البشرة من أضرار أشعة الشمس والسموم.