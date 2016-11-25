قائد عسكرى يمنى: الحوثيون لن يحكموا اليمن وعهود الظلام لن تعود أبدا

صنعاء أ ش أ

صرح اللواء أمين الوائلى قائد المنطقة السادسة العسكرية فى اليمن بأن جماعة الحوثيين لن تحكم اليمن حتى لو وقف العالم بأكمله معهم.

وقال الوائلى فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية إن اليمنيين سيسمعون فى القريب العاجل أخبارا تسرهم وإن القوات الحكومية وصلت إلى مرحلة ممتازة ومتقدمة وعلى مستوى عال من الاستعداد القتالى القتالى والتدريب.

وأضاف :"عهود الظلام لن تعود أبدا ولو على جثثنا ، وباطن الأرض خير من ظاهرها إن كانت جماعة الحوثيين هم من سيحكموننا". مشيرا الى أن جميع ضباط وأفراد المنطقة السادسة على أهبة الاستعداد وجاهزيتهم أفضل من أى وقت مضى حتى يستسلم الانقلابيون ويسلموا أسلحتهم للجيش الوطنى اليمني.

وطالب الوائلى أفراد القوات المسلحة الجالسين فى منازلهم والموالين للميليشيات بالانضمام للقوات الحكومية، وتضم المنطقة العسكرية السادسة فى اليمن محافظات عمران وصعدة والجوف شمال اليمن وهى معقل مليشيات الحوثيين وكانت تسيطر عليها قبل عمليات "عاصفة الحزم" والأن تسيطر القوات الحكومية على معظم أراضى الجوف وصعدة .

فى سياق متصل، اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية لدول التحالف العربى باترويت صاروخا بالستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق على صالح باتجاه مدينة مأرب شرق اليمن .

وأوضح المركز سبأ الاعلامى التابع للمحافظة أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره فوق سماء مأرب مساء أمس دون حدوث خسائر . مشيرا الى تدمير صاروخين مماثلين أطلقتهما المليشيات باتجاه المدينة أمس .